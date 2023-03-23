Kılıçdaroğlu: Seçim birinci turda biter

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş depremlerinde hükümeti, kurtarma çalışmalarına geç kalmakla suçladı. CHP Lideri, Kızılay'ı da kuruluş amaçlarına aykırı hereket etmekle itham etti.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da Kızılay çadır yapamaz. Bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı. 50 bin kişinin günahı kimin boynuna? Siz depremzedelere parayla ev satamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Seçim birinci turda biter"

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yle ilgili bir soruya "Birinci turda bu işi bitirip, ikinci tura bırakmamak lazım. Gerek yok o kadar harcamaya, hazırlığa. seçim birinci turda biter" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kanışmasından önemli satır başları şöyle:

"Bir kişinin burnu kanadığında kıyameti kopartıyorlar, bir akademisyen öldürülüyor sesleri çıkmıyor.

Siz bir ülkeye adaleti getiremezseniz hiçbir şey getiremezsiniz. Siz devlet olarak bu tür bir olaya izin veremezsiniz. Arkasında hangi mesele var, tüm bunlar araştırılması gerekiyor, siz olayı kapatıyorsunuz. Neden, güç başka bir yerde, yargıya, savcıya, polislere baskı yapıyor. Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum, cesaretli olun, hiç endişe etmeyin, bu olayı tüm ayrıntılarıyla yazın, davanızı açın, onların güvencesi olacağız.

Delil kararttığınız andan itibaren katilleri koruyorsunuz demektir. Bir kamu görevlisi yargının önüne çıkarır katilleri, devlette bir şey kaybolmaz, umarım böyle bir şey yoktur. Tutanağı tutanlar da imha edenler de hayatta, ortaya çıkar. Bu ülkede polis tutanak tutmuşsa, o polisin namusudur.

Ayşe Hanım adalet istiyor. Gözleri yaş dolu, ağladı. Kendisini teselli ettim. Ankara'nın ortasında eşim katledildi diyor. Çocuklarım babasız kaldı diyor. Hangi gerekçeyle katledildi? Ülkücünün çok sevdiği bir insan, akademisyen. Yetenekli bir kişi, siz yeteneği yok ediyorsunuz.

Kaçırılan paraların yerini biliyoruz

Baronlar, çeteler kontrol edebildikleri kişileri istiyorlar. Kaçırılan paraların yerini biliyoruz, tamamını.

Biz hastaneye karşı değiliz, kaça yapıldı. Tüyü bitmemiş vatandaş vergi veriyor. Ben neden yol yaptın dedim mi? Yolu kaça yaptın diyorum. 100 liralık yolu 500 liraya yapıyorsun 400 lirayı kırışıyorsun. Ben o 400 liranın peşindeyim, çok büyük paralar bunlar, tamamını alacağız.

Bunun için çeteler benimle uğraşmak isterler. 15 Mayıs'tan sonra her şey değişecek. Şeffaf, tüm kaynağın vatandaş için ayrıldığı bir dönem başlayacak. Teknoloji üreten bir ülke olacağız, dünyayla yarışacağız.

Fay hattının nereden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Devletin kadroları bunu biliyor zaten. Depremin olacağını, yıkılacak binaları rapora yazmışlar. Siyasi otorite raporları bir köşeye atmış.

Kızılay'ı eski ruhuna kavuşturacağız

1999 depremin sonrasında TSK'da afet taburu oluşturuldu. Talimat vermiyorsunuz. İnsanlar donarak öldü. Tüm bunların sorumlusu devleti yönetenler değil mi? Yüzyılın felaketi diyorsun, yüz yılın katliamı çıktı ortaya.

Devlet kurumunu çalıştırmadınız, AFAD'ı körelttiniz, Kızılay'ı tepeden tırnağa yok ettiniz, rant alanına dönüştürdünüz. Vali eli kolu bağlı ne yapacak?

Kızılay'ı eski ruhuna kavuşturacağız. Kuruluş amacına uygun yeniden yapılandıracağız. Söz verdim, eski sahiplerine, gönüllü yardım yapanlara, rant aracı olarak görmeyenlere teslim edeceğiz. Nasıl olur da Kızılay çadır yapamaz.

Bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı. 50 bin kişinin günahı kimin boynuna? Siz depremzedelere parayla ev satamazsınız.

Muharrem İnce tartışmaları

Her partinin genel başkanına saygı duyarım. Taktir kendisine aittir. Kaybedecek zamanımız yok, bir saati bile kaybetmek istemiyoruz. Siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim.

Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor. İkinci kez sandık, harcama, masraf, bunlara gerek yok, doğrusu budur.

Siyaset eğer şikayet alanıysa, siyaset olmaktan çıkar. Şikayetin dışına çıkmak lazım. Kimin kusura kimin yanlışı var bunlar oturulur konuşulur. Bir şeyi geri getiremezsiniz. Herkes elinden geldiği kadar çaba harcadı. Ben gece 2'de metinler yazdım, çalıştım, çabaladım. Geçmişe dönük eleştiri üzerinden bugün bir şeyler ortaya koymayı makul bulmuyorum, olabilir. Sayın İnce'nin görüşü budur, haklı tarafları da olabilir. Söylediklerinin tamamı yanlış değildir, eksik, yanlış, kusurumuz olabilir."