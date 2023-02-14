Kılıçdaroğlu: Seçimden kaçmanın kimseye yararı yok

CHP Genel Başkanı, deprem felaketinin ardından seçimlerin ertelenmesine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Anayasa çok açık. Ancak savaş halinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Bülent Arınç'ın dün akşam ortaya attığı seçimlerin bir defaya mahsus ertelenmesiyle ilgili açıklamasına “Ne demek bir defaya mahsus? Bu ifade 'bir kişiye bir sefere özgü bir hukuk normu oluşturalım' demektir. Demokrasilerde böyle bir anlayış yoktur. Kabile devletlerinde bile bu olmaz. Kaldı ki Anayasa hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar gayet açıktır. Yine Anayasada, hiç kimseye, sınıfa, zümreye imtiyaz tanınamaz diye bir madde de var” değerlendirmesini yaptı.

İvedilikle seçim tarihi belirlenmeli

Kılıçdaroğlu, “Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var” diyerek şöyle devam etti:

“Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Sayın Arınç’ın açıklaması bunu gösteriyor. Tekrar ediyorum; kimseye özgü hukuk normu oluşturulamaz. Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir.”