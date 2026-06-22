Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'deki yayında kendisine ‘dokunulmazlık’ ile ilgili "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" hatırlatmasına "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" diye karşılık vermişti. "Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız" hatırlatmasına ise "Evet kullandık" demişti. "Pişman mısınız" sorusuna ise "Hayır" cevabını vermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı siyaset gündeminde ve kamuoyunda tepkilere sebep oldu.

Kılıçdaroğlu'nın A Takımı'nda yer alan Necdet Saraç,, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Habertürk yayınında konuşan Saraç, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz."