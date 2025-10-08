Kılıçdaroğlu sessizliğini İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri için bozdu

Türk milletvekillerinin alıkonulmasına Kılıçdaroğlu'ndan sert bir tepki geldi.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur; üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir. Kıyamet kopar ama adalet yerini bulur.” dedi.

İsrail, uluslararası sulardaki hukuksuz uygulamalarını sürdürüyor. Sumud Filosu’nun ardından bu kez Özgürlük Filosu’nda yer alan gemiler, İsrail güçleri tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu. İsrail’in el koyduğu gemilerde; Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de bulunuyordu. Milletvekillerinin de yer aldığı gemilere yönelik operasyon, Türkiye’de sert tepkiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine “Dur!” diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.

Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın:

Ayaklarına taş değer,

Gemilerine dalga vurur,

Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir;

Kıyamet kopar ama adalet yerini bulur.

İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun.