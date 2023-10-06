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Kılıçdaroğlu: SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz

“SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD ‘meşru müdafaa’ diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise ‘farklı teknik değerlendirmeler’ diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor." diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı ‘ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der’ diye mi şekillendireceğiz?” tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Suriye'nin kuzeyinde düşmesi konusunda açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD ‘meşru müdafaa’ diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise ‘farklı teknik değerlendirmeler’ diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı ‘ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der’ diye mi şekillendireceğiz?" ifadelerini kullandı.

 

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