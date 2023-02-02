Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetiyle bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeye, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri İsmail Hakkı Tombul ve İlknur Başer ile SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Soğancı katıldı.

Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Basına kapalı görüşme, 1 saat sürdü.

Tombul, soruları yanıtladı

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) de pazartesi günü gideceklerini ve bütün partileri ziyaret ederek çağrıda bulunacaklarını belirten Tombul, "Bu dönemde bedelini bütün toplum kesimlerinin ödeyeceği hatayı yapmaya hiç kimsenin lüksü yok, hakkı da yok." ifadelerini kullandı.

Tombul, tüm muhalif kesimlerin örgütlenmesinin önemli olduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline ilişkin soru üzerine Tombul, "Biz ısrarla adayın isminden çok adayın hangi süreçte ve hangi taleplerle ortaya çıkacağına, mücadele, seçim sürecinde neyi savunacağına, Türkiye'deki emekçilerin, ezilenlerin, sol sosyalist yapıyı ziyaret edip onları da gören bir mücadele sürecini örgütleyecek mi buna bakıyoruz. Yoksa sadece isim değil, önemli olan sürecin bütünlüklü işletilmesi." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu aday olursa destekler misiniz?" sorusuna Tombul, "Biz sürece bakacağız. Bütün ezilen toplum kesimlerinin taleplerinin sahiplenildiği bir süreçten söz ediyoruz. Bu süreç ancak seçimi kazanabilir aksi takdirde böyle bir süreç işletilmezse hem seçim hem de seçimden sonra ülkedeki halkın daha iyi günlerde yaşamasının, kazanmasının zor olacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.