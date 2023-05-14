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Kılıçdaroğlu: Son tutanak teslim edilene kadar sandıkların başından ayrılmayın

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, Twitter'dan bir açıklama yaptı, oy sayımı devam ederken sandık güvenliğinin sağlanması için uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu şu mesajı paylaştı:

Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek.

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