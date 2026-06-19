Kılıçdaroğlu'ndan 'Erdoğan'la iş birliği yaptınız mı?' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu içiniz rahat mı sorusuna "Butlan kararını kabul etmeseydim. ne olurdu? Kayyum atanırdı. Benden diye korkuyorlar, arınmayı yapacağım için korkuyorlar." yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararını önceden bilip bilmediği yönündeki soruya "Ben mutlak butlan kararının çıkacağını bilsem video yayınlarmıydım. Böyle videolar arada çekiyordum. Benim bir yargı mensubu ile konuştuğumu kanıtlarsanız yarın genel başkanlığı bırakırım" dedi.

Soruşturma sırasında Erdoğan'ın adını vererek eleştirisi olmaması sorulan Kılıçdaroğlu'na ayrıca Erdoğan'la iş birliği yaptınız mı?, butlak butlanda iş birliği yaptınız mı? sorusu yöneltildi.

Kılıçdaroğlu bu soruya bunun söz konusu olamayacağını savunarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu diğer yandan Özgür Özel'in AK Parti aktörleri ile saatler süren görüşmelerde bulunduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu “Erdoğan'ı her zaman eleştirdim. Özgür Bey dedi ki Erdoğan ile müzakere edeceğiz. Neyi müzakere edeceksiniz? Erdoğan ile işbirliği, diğerleri ile işbirliği yapıldığı söyleniyor. Erdoğan ile bir kişi 2 saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da partinin sorunlarını görüştük deniliyor. CHP Genel Başkanı, AKP'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor? Ey Özgür Özel sen ne görüştün, CHP'nin nelerini görüştün sen?” diye konuştu.