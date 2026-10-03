Kılıçdaroğlu: Staj ve çıraklık mağduriyetini çözmek benim boynum borcu

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Kılıçdaroğlu, programdaki konuşmasında staj ve çıraklık sigortası sorununun çözümü için sektör temsilcilerinin görüşlerinin de alınacağı bir kanun teklifinin hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını söyledi. Çözüm sağlanamaması halinde ise araştırma önergesi vereceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu: Sorunları çözmemiz lazım

Staj ve çıraklık sigortası konusunda yaşanan sorunların çalışma hayatıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, gençlerin iş yerlerinde karşılaşabilecekleri durumlara dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "Eğer iş yerinde bir genç kaza geçiriyorsa, onun hakkı teslim edilmiyorsa, bir sorun var demektir. Emeklilik yaşı dolduğu zaman, başlangıç tarihi farklı düşünülüyorsa bir yasayla, orada bir sorun var demektir. Bunları çözmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için Meclis'te çalışma yürüteceklerini belirten Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin konuyu Genel Kurul gündemine taşıyacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Bizler sizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözcüleriniz olacağız. Milletvekili arkadaşlarımız tek tek kürsüye çıkacak, anlatacaklar. Sonuçta iş, hayat meselesidir." dedi.

Kanun teklifi ve araştırma önergesi gündemde

Staj ve çıraklık sigortası sorununa ilişkin kanun teklifi hazırlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, teklifin reddedilmesi durumunda konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, daha önce verilen kanun teklifi veya araştırma önergesinin reddedilmesinin çalışmaları sona erdirmeyeceğini belirterek, "Bir kanun teklifi verdik, bir araştırma önergesi verdik, reddedildi, arkasını bırakalım mı? Hayır." ifadelerini kullandı.

Çözüm için kararlı olunması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Size Kılıçdaroğlu'nun sözü, arkasını bırakmayacağız." dedi.

CHP'nin emeğe yaklaşımına da değinen Kılıçdaroğlu, partisinin felsefi, hukuki ve inanç bakımından emeği en yüce değerlerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Katılımcılar sigorta kartlarını Kılıçdaroğlu'na emanet etti

Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, sorunların yaş, cinsiyet veya başka bir ayrım gözetilmeksizin ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Biz felsefi olarak da hukuki olarak da inanç olarak da emeği en yüce değer olduğuna inanan bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Adımız zaten Halk Partisi. Halkın partisi, halkın sorunlarına bakacak." diye konuştu.

Programda Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile sektör temsilcileri de konuşma yaptı. Aydın ve sektör temsilcileri, staj ve çıraklık sigortası konusunda yaşadıkları sorunları ve taleplerini Kılıçdaroğlu'na aktardı.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, sigorta kartlarını Kılıçdaroğlu'na emanet etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.