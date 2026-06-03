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Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında denetlenecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacak. Tüm belediyeler denetlenecek.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında denetlenecek
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Mutlak butlan kararının ardından CHP'de ikici Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı.

Cumartesi günü genel merkezdeki bayramlaşma programında sık sık FETÖ ve yolsuzluk vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulacak ve belediyeler denetlenecek.

Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek.

Amaç, bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil; riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, “Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım" ifadelerini kullandı.

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