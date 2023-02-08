Kılıçdaroğlu tek tek paylaştı: Gelsinler tutuklasınlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, depremden ekilenen Hatay Havalimanı'na ilişkin, "Kapanan Hatay Havalimanını onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadesini kullandı.



Öte yandan Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı: Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir.

Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk'nu kaale almayınız.

Paylaşımlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tweet’lerini alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Biz bu enkazı kaldırırız.” ifadelerini kullandı.

“Bize vinç lazım”

Kılıçdaroğlu, Adana ve Hatay’ın ardından Kahramanmaraş’a geçti. Bir vatandaş Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek, “Allah rızası için, kardeşim… Kardeşim… Dozer lazım bize, kepçe lazım, vinç lazım! Kardeşim 3 gündür enkazda Damla Apartmanı’nda. İki yeğenim var, iki kardeşim var, vinç lazım bize! Allah aşkına ne olur, vinç istiyoruz. Vinç olmadığı için yapamıyorlar Allah rızası için! Başınızdan savmayın ne olur.” diyerek yardım istedi.

Kılıçdaroğlu, “Ekipler başında, buradaki arkadaşımız Ankara’dan gelen kurtarma ekibinin başında. Bütün iş makineleri var. Bir arkadaşımıza daha söyledik sizinle beraber ilgilenecekler” yanıtını verdi.