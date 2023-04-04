Kılıçdaroğlu TikTok'ta: 5 renk seçenekli tripod aldım
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabı açtı. Kılıçdaroğlu ilk videosunda, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabı açtığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu, TikTok’ta yayınladığı videoyu, Twitter hesabında da “Gelmez gelmez dediniz, ne oldu” mesajıyla paylaştı.
TikTok'ta paylaştığı ilk videoda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım."