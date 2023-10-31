Kılıçdaroğlu: Türkiye borç batağında

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da gerçekleşecek kurultay öncesi partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına değinerek, "10 milyonu aşkın yurttaşımızın katılımıyla 750'yi bulan konserler gerçekleştirdik. Bir hareketlilik var, baş aktörü CHP'dir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle.

"İkinci yüzyılın başındayız. İlk günlerde beraber olmak, topluma olumlu sıcak mesajlar vermek de en çok CHP'ye yakışır. Toplumun her kesimiyle güzel bir 100. yıl kutlaması yaptık. 10 milyonu aşkın yurttaşımızın katılımıyla 750'yi bulan konserler gerçekleştirdik. Bir hareketlilik var, baş aktörü CHP'dir.

Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez. Ne olursa olsun!

100 yıllık bir Cumhuriyet'i, son 20 yıla sığdırmak ne kadar doğrudur? 1927 yılında uçak fabrikasını kuran Türkiye'yi nasıl görmezsiniz? Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, TARİŞ'i nasıl görmezsiniz? Bugün devleti yöneten en tepedeki kişi kendi dönemini anlattı.

Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar, yoksullukla mücadele ederken Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Onlar büyüme ve kalkınma için kimseye el avuç açmadı. Bunlar da kapı kapı dolaşıyor kimden 3-5 kuruş alsak diye. Yalvarılır mı yakarılır mı ya? Cumhuriyeti kuranlar yolsuzluklarla mücadele ettiler. Bunlar ise yolsuzlukla mücadele etmesinler diye yasa çıkardılar.

Onlar büyüme ve kalkınma için kimseye el avuç açmadılar. Bunlar da kapı kapı dolaşıyorlar bir yerlerden para bulabilir miyiz diye. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını ayaklar altına alıyorlar. Yalvarılır mı 3-5 kuruş için! Borcun faizi, ana parayı geçmiş durumda. Böyle bir batak hiç görülmemişti.

Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar TL'yi yerlerde sürünür hale getirdiler. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, yabancı parayla borçlanan düzeni inşa ettiler. TL itibar kaybeden bir para... Onlar, devlette liyakatli kadroları istihdam ettiler, adalete gölge düşürmediler. Burada ise bırakın devlette liyakati, savcının yazısına baktığımızda yargıda çetelerin oluştuğunu görüyoruz.

Can Atalay vekil seçiliyor, hala içeride. Talimatla karar aldılar. AYM'nin daha önce emsal kararları olmasına karşın, talimatla karar aldılar! Bu kişi bizim milletvekilimiz değil ama nerede bir hukuksuzluk, haksızlık varsa CHP'liler kapı gibi onların yanındadır."