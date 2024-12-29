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Kılıçdaroğlu: Türkiye, laik ve demokratik bir Suriye'nin inşaasına katkı sunmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin yeniden inşa süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Suriye'deki tüm etnik ve inanç gruplarının dikkate alınması ve bu grupların kendilerini güvende hissedeceği bir yönetimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
ANKA
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Kılıçdaroğlu: Türkiye, laik ve demokratik bir Suriye'nin inşaasına katkı sunmalıdır
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Suriye'deki yeni yönetimin inşasıyla ilgili CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. 

"Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli, ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye’nin inşaasına katkı sunmalıdır" ifadeleriyle, bölgedeki hassa duruma dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sürecin temel ilkelerini şu şekilde sıraladı:

"Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı ve başta İsrail olmak üzere uluslararası hukukun gereklerine tüm ülkeler uymalıdır. Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır. Tüm kimlikler ve inançlar yeni Suriye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi altında olmalı, yurttaşlar açısından eşitlik yaşamın her alanında uygulanmalıdır. Devlet, tüm kimliklere ve inançlara eşit davranmalı, uygulamada ayrıcalıklı bir anlayışa asla izin verilmemelidir. Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır. Bu bağlamda Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli, ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye’nin inşaasına katkı sunmalıdır." 

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