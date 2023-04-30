Kılıçdaroğlu: Türkiye yeniden şahlanacak

Millet İttifakı'nın altı lideri ilk kez bir mitingde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: Benim umudum sizlersiniz. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. İzmir'de 215 bin 650 genç ilk kez sandıkta oy kullanacak. Bu seçimler gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçim ayrılmak değil kucaklaşmak kavga değil barışmayı getirecek seçimdir. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Ben sandığa gittim ve otoriter yönetimi değiştirdim diyecek çocuklarına anlatacaklar.

Türkiye'nin dünya ile rekabete ihtiyacı var. Bunu yapacağız. Sizden tek isteğim sandığa gidin. Size söz veriyorum bu ülkeye baharları kardeşliği getireceğim. Çiftçiyi toprakla barıştıracağım. Kırsalda çalışan bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Her kadının sosyal güvencesi olacak. Şampiyonlar ligi kurduk. Türkiye yeniden şahlanacak. Mersin'den başlayacak ve Samandağ'a uzanan bölgede üretimler yapılacak. 5'li çeteler telaş içinde ya Kılıçdaroğlu kazanırsa diyorlar. 5'li çeteden alacağım üretene vereceğim.

Her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın evladını okula huzur içinde gönderecek. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak.

O dışarıya götürdükleri 418 milyar dolar var. O parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye’ye getireceğim. Endişe etmeyin. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Amerika’da çiftlikler alacaklar, gökdelenler yapacaklar. Bay Kemal bunları yiyecek? Yemem efendim yemem. Son kuruşuna kadar alıp getireceğim.

2015’ten bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye veriyorlar. Biner lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz diye artırdılar. Önümüzde Kurban Bayramı var, bankaya gittiğinde 15 bin lira paranız olduğunu göreceksiniz.

Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Kırsalda veteriner olacak, ziraat teknisyeni olacak, hayvanların aşıları olacak. Öğretmenler gibi onlar da devletten maaş alacaklar.

"Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Ülkemizde bir baştan bir başa sanayi tesisleri kurmalıyız. Herkes rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Teknoloji merkezleri kuracağız. Bizim insanlarımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulacaklarını bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar. Kendilerini geliştiremiyorlar. 14 Mayıs'ta desteğinizi bekliyoruz" dedi.

"Bunlar mevsimlik vatanseverler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz nefret dilini yok edeceğiz. Ankara'da PKK'lar sayaç okuyacak dediler. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Bu milletin iradesi sandığa yansıyacak. Torpili, liyakatsizliği bırakmak istemiyorlar. Ekonomi bozulmuş hangi bakanı geri getirebiliriz diyorlar. Bu ülkeyi sıfır terörle aldılar şimdi getirdikleri hal bu. Bunlar mevsimlik vatanseverler. Bu ülkede artık siyasetin normalleşmesinin vakti geldi. Oy versin vermesin herkese eşit muamele edilmeli " diye konuştu.

"86 milyonun kazanacağı bir seçim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Her şey çok güzel oluyor, kazanıyoruz İzmir kazanıyoruz. Millet kazanıyor çünkü sizlere güveniyoruz. Millet İttifakı Cumhuriyetin yolunu takip ediyor. Millet İttifakı bu milletin ortak ruhu ve ortak aklı. 6 liderin ortaya koyduğu bu birlik muhteşem bir birlik. İstanbul'u kazandık birlikte kazandık. Millet İttifakı'nın kadroları liyakatli kadrolardır. Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz. Mutfaktaki yangın sönsün, paramız pul olmasın. Kazanıyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim partilerin yarışı değil, bu seçim 86 milyonun kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki ikinci yüzyılı pırıl pırıl bir geleceğe kavuşturma seçimidir" sözlerine yer verdi.

"Bu havada daha fazla oksijen var diyeceğiz"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "İzmir 15 Mayıs sabahına çoktan uyanmış. İzmir umut ve neşe dolu. Her yaştan genç İzmirli burada. Bu iktidar iş var ama gençler iş beğenmiyor diyor. Bugünkü hayatınız çocukken hayalini kurduğunuzdan farklıysa elbette beğenmiyorsunuzdur. Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor. Ekonomide sağlıkta sanatta en iyisini hak ediyor. Tüm Türkiye'de yaşayanlar en yüksek yaşam standardını hak ediyor ama maalesef kötü yönetiliyor. Türkiye maalesef dünyadan koptu içine kapandı. Bakın Eurovision yarışması konuşuluyor ama Türkiye katılmıyor. Çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırlamıştık hepsi geldi Türkiye'ye. İnşallah tekrar gelecekler Türkiye'ye. 14 Mayıs aslında bir referandum. Aslında temelde iki tercih var. Otoriterlik mi demokrasi mi, keyfilik mi huzur mu, tek akıl mı ortak akıl mı, öfke mi sevinç mi, kara kış mı bahar mı? 15 Mayıs sabahında uyandığımızda 'ya bu havada daha fazla oksijen var' diyeceğiz. Bu seçimi tüm Türkiye kazanacak" dedi.

"Bu meydan Türkiye'nin yarınlarının müjdesidir"

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, "Bu şehir kutlu bir şehir ve bu kutlu şehir tarihi sorumluluğunu tekrar yerine getiriyor. Demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen yere düşürmediniz. Bu meydan Türkiye'nin yarınlarının müjdesidir inanın bana. Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır ÖSYM'de soruları çaldırdınız mülakatlarla binlerce insanın hakkını yedirdiniz. Şimdi vaatte bulunuyorlar. Eşit fırsatlar ülkesi Allah'ın izniyle hep beraber ayağa kaldıracağız. Çoğu gitti azı kaldı" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını yeniden ayağa kaldıracağız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "İzmir'e kader şehri dedim çünkü İzmir istiklalimizin kaderinin yazıldığı şehirdir. Bu manzara kolay olmadı aylarca toplandık aylarca görüştür. Ama şahitsiniz hiçbir şey gizli olmadı. Bir tarafta birbirini doğru dürüst tanımadan bir araya gelen Cumhur İttifakı, bir taraftan vakur Millet İttifakı. Talimatla değil vicdanlarıyla karar veren hakimlerin olduğu bir yeni düzen kuracağız. Sinan Ateş'in katillerini bulacağız. Adalet için mücadeleye hazır mısınız? Adil ekonomik düzen için söz veriyoruz. Siyaseten de zenginleşme dönemi sona erecek. Size söz veriyoruz temiz siyasetle ve liyakatle Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını yeniden ayağa kaldıracağız. Kaybedeceklerini anlayınca saldırganlaştılar. İçişleri Bakanı seçim tarihi için darbe girişimi dedi. Çünkü kafasında o var" ifadelerine yer verdi.

"Her aileden bir oy istiyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Çok değerli İzmirliler Atatürk'ümüzün hemşehrileri, ben Atatürk'ümüzün hemşehrisiyim dolayısıyla benim hemşehrilerim İzmir, selam olsun sizlere. Saat 16'dan beri ayaktasınız. Ben kısacık bir şey söylemek istiyorum. Bütün arkadaşlarımız hangi şekilde seçime gittiğimizi anlattılar. İzmir, insanlara gavur olmamayı öğreten şehirdir. İzmir kararını vermiş ve vatandaşlık satan bu harami düzene son verecek. İzmir'e gavur diyenler Cumhuriyet kurucularına da iki ayyaş dediler. Hangi partiye oy verirseniz verin her aileden bir oy istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Sizlere ihtiyacımız var birlikte başaracağız. 13.Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olacak" dedi.