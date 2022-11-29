Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular, bu bir trajedidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı.” açıklaması ile bir video açıklama yayınladı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sevgili halkım. Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta, bu yollara düşen; göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız… Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir.

Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir, Allah aşkına? Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık, bu ülke kaldıramaz oldu.

Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı. pic.twitter.com/QrzhlEsMMd — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 29, 2022

Ama ben, bu cehaletin üreteceği sonuçlar ile ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır, sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız.

Bu yapılan; bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor mapor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye’yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz.”