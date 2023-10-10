Kılıçdaroğlu: Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015'te 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Gar Katliamı’nın yıl dönümünde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur." ifadelerini kullandı.