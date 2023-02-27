Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 2 Mart öncesi kritik görüşme

6'lı masa 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplanacak. Toplantı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara’da bir araya geldi.

Millet İttifakı, Perşembe günü ittifakın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya gelecek. Kulislerde öne çıkan isim CHP lideri Kılıçdaroğlu. İYİ Parti cephesinden gelen açıklamalarda ise "kazanacak aday" vurgusu yapılıyor.

İki liderin görüşmesinde bu konunun da gündeme geldiği değerlendiriliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün partisinin Meclis grubu ile de bir araya gelecek ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.