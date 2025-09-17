Kılıçdaroğlu ve Özel bir araya gelecek iddiası: CHP'li Murat Emir'den yalanlama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Emir, “Buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir” dedi.

Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde CHP Grup Başkanvekili Emir'in ev sahipliğinde bir araya geleceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir.”

Türkiye Gazetesi, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Murat Emir’in ev sahipliğinde bu hafta bir araya geleceğini" yazmıştı.

Haberde şu ifadeler yer almıştı:

"CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya gelebileceğini ifade etti. İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi. Buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Partideki kavga ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özel’e hem de Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı öğrenildi. Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi. Vekiller ve parti kurmayları, bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor."