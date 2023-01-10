Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancılara konut satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır." ifadelerini kullandı.