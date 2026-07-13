Kılıçdaroğlu yanıtladı: İmamoğlu ihraç edilecek mi?

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu tv100'de Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

"Sıradan iddianameler değil"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik davaya ilişkin Kılıçdaroğlu "Ben ta en başından beri belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasını savunan birisiyim. Yargılanabilir. Ben de yargılanıyorum. Benim dokunulmazlığım yok. Gidip mahkemede ben de ifade verdim. Yargılanabilirim. Dolayısıyla yargılanmak başka bir şey. Gideceğim, aklanacağım orada. Birisi bana hesap soracak, iddia edecek; ben de gideceğim hesabını vereceğim yani. Bu artısı eksisi neyse katlanacağız buna. Belediye başkanları şu anda tutuklu. Tutuklu yargılanmalarını doğru bulmuyorum. Tutuksuz yargılanabilirler. Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Varsa artıları eksileri neyse... Bakın dosyalarına baktım. Geçen şeyde demiştim, dosyayı okumadım, iddianameyi... Bütün iddianameleri okudum. Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Bin küsur sayfa. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar." dedi.

"Davanın sonucunu bekleyeceğiz"

İBB davasının siyasi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna "Görülen bir dava var. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Öyle bir düşüncemiz yok. Belediye başkanları için de bu geçerli." dedi.