Kılıçdaroğlu: Yatırım buldum, şampiyonlar ligini kurdum

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in tahtası ismini verdiği video serilerinden birini daha yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Kalıcı refaha ulaşmak için ise yeni teknolojileri üretmek zorundayız. Endüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yeni bir çağın içindeyiz. Bu yüzden yeni bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloji üretmek gerekiyor. Dahası gençlerimizi bu yönde eğitip onlara istihdam sağlamamız gerekiyor.

Adana-Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek nitelikli metal rafineleri, finans merkezi, yüksek teknoloji ve bilişim kümesi, otomotiv kümesi, biyokimya ve biyoteknoloji alanlarını kuracağız. Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat'taki deprem sonrası şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli. Çok hafif ve dayanıklı, montajı kolay yeni nesil inşaat malzemelerini üreteceğiz. Yeni nesil endüstriler kuracağız. Bölge halkının geri dönmesi için istihdam yaratacağız. İskenderun ve Mersin Limanlarını dünyanın en gelişmiş ve yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye 7 günde doğrudan deniz ulaşımı sağlayacağız. Bölge kendi yasası olan tamamen uluslararası hukukun geçerli olduğu bir bölge olacak. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Bütün sanayi yatırımlarımız dünyanın en gelişmiş çevre kriterlerini içeren ekvator prensiplerine uygun olarak inşa edilecek. Bütün tesisler yeşil üretime uygun bir şekilde tasarlanacak. Temiz enerji, temiz üretim ve temiz yatırımla hareket edilecek. Sevgili halkım, Türkiye bunu hakkediyor. Başaracağız."