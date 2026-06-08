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Kılıçdaroğlu yazı gönderdi: CHP'de Parti Meclisi toplanıyor

1 Haziran'da yapılması beklenen ancak mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısı 11 Haziran'da yapılacak. Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen metinde toplantının Genel Merkez'de gerçekleştirileceği ifade edildi.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu yazı gönderdi: CHP'de Parti Meclisi toplanıyor
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CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından 1 Haziran’da yapılması beklenen ancak “tebliğlerin ilgili kişilere ulaşmaması” gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ertelenen Parti Meclisi toplantısı için yeni tarih belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 11 Haziran Perşembe günü saat 13:00’te Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.

Yazıda toplantı gündemi, “Genel Başkanın sunuşu”, “Güncel siyasi değerlendirmeler” ve “Dilek ve öneriler” başlıklarıyla duyuruldu.

Kılıçdaroğlu yazı gönderdi: CHP'de Parti Meclisi toplanıyor - Resim : 1

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