Kılıçdaroğlu: Yeni bir süreci inşa etmeliyiz

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da TUSGİD‘in (Tuncelili Sanayici İş İnsanları Derneği) Kadıköy’de düzenlediği “siyaset ve ekonomi” konulu panele katıldı. Dernek Başkanı Cem Haydar Bektaş‘ın yönettiği seminerde Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “CHP kurucu partidir, mücadele partisidir, şimdi de kurtarıcı partidir”dedi.

Soruları yanıtsız bıraktı

Toplantıyı yöneten TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş, parti içi meselelerle ilgili soru sorulmamasını rica etti. Başkan Bektaş’ın ikazına rağmen kimi katılımcılar ısrarla Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetiminde görev üstlenmesi konusu üzerine sorular yöneltti. Bir grup katılımcı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması talebini dile getirirken Kılıçdaroğlu bu sorulara yanıt vermedi.

"Devlet yönetiminde liyakatsizlik diz boyu"

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında “Günümüzde Saray’ın uyguladığı bir soykırım ekonomisi var. Halkımız derin bir yoksulluk içinde eziliyor, devleti yöneten Saray ise son derece mutlu” diye konuştu.Ülkenin borç batağında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Saray, yani Erdoğan, ülkeyi yönetemiyor. Yunanistan ve diğer komşularımız bizi geldi geçti. Devlet Planlama Teşkilatı’nı (DPT) kaldırdılar. Devlet yönetiminde liyakatsizlik diz boyu” dedi.

Sosyal hukuk devleti anlayışının tamamen ortadan kalktığını, bir avuç insanın daha zengin edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “205 milyar dolar Kamu-Özel İşbirliği adı altında ihale yoluyla benim 5’li çete dediğim kişilere verildi. Bu fatura çok ağır. Alt gelir gruplarından, yoksul kesimden bir avuç üst gelir grubuna gelir transferi yapılıyor. Bu tam bir soygun düzenidir. Yine Kur Korumalı Mevduat adı altında da 1,1 milyar lira zengin kesime aktarıldı. Saray devleti aracılığıyla bu tür bir soygun düzeninin zemini hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.

"Yeni bir süreci inşa etmeliyiz"

Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP’nin devleti kuran ve bir mücadele içinde ortaya çıkan bir parti olduğunu, karamsarlığa gerek olmadığını" vurguladı. Kılıçdaroğlu, “CHP, tarihsel kimliğine uygun olarak görevini yerine getirmelidir. Emperyal güçler, bunu engellemek istiyorlar. Yeni bir süreci inşa etmeliyiz” şeklinde görüşünü belirtti.

Milliyetçiliği bir refah ekonomisi kurmak yolunda ortaya koymanın doğru olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “refah milliyetçiliği” kavramını kullandı.

Kılıçdaroğlu, son olarak da tüm demokrasiden yana olan güçlerin mutlaka bir arada bulunması gerektiğine işaret etti.

Panel sonunda TUSGİD yöneticisi Yıldız İçyer, Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür plaketi ve çiçek sundu. Kozyatağı Hilton’daki etkinliğe, Bülent Kuşoğlu, Cennet Süzer, Yusuf Erciyas, Onur Çingil, Yiğit Acar gibi isimler katıldı.