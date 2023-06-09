Kılıçdaroğlu, yerel seçimden önce kurultay istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağan kurultayının tarihine ilişkin, "Benim düşüncem yerel seçimlerden önce bunun olması ve bitmesidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Geriye dönük pişmanlığınız oldu mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yok, pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu benim açımdan." ifadesini kullandı.

Seçimlerden sonra neden öz eleştiri yapmadığı ve istifa etmediği sorusuna ilişkin Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde önemli aşama kaydettiklerini söyleyerek, "Demokrasiye taraftar olanlar, demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir ama bunlar konuşulmuyor, unutuldu. Oysa bunların konuşulması lazım. Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk, sadece biz değil bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Ama beklentimiz olmadı." diye konuştu.

"Benim düşüncem yerel seçimlerden önce kurultayın olmasıdır"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultayının yerel seçimlerden önce yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, "Benim düşüncem yerel seçimlerden önce bunun olması ve bitmesidir." dedi.

"Neden seçimi kaybettiniz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ve altı sandığın olduğu köy, kasaba ve beldelerde 6 milyondan fazla, kendisini ise 3 milyondan fazla oy aldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, üç ve üstü sandığın olduğu kentlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49, kendisinin ise yüzde 51 oy aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kırsalda gerekli etkiyi göstermediğine işaret ederek, "Bu şunu gösteriyor; kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış insanlar. Kent kültürünü bilen, kenti yaşayan, ekonomiyi kendi yaşamının bir parçası olarak gören, komşuluk ilişkileri, özgürlük, gazeteyi, televizyonu okuyan, tartışan, konuşan 'kentli' dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş. Bu başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek asla ve asla benim kabul edeceğim bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kırsaldaki insanların ekonomik yıkımdan çok etkilenmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Çok basit, ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor." şeklinde konuştu.

"Ben gidip de 'adayım' diyemem"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP olağan kurultayında aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Ben gidip de 'adayım' diyemem. Bizim için önce ülke gelir, sonra partimiz gelir, üçüncü sırada genel başkanlık gelir. İşin özü budur." yanıtını verdi.

Şimdiye kadar "ben adayım" diye açıklama yapmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağına, kimi seçip seçmeyeceğine karar verecektir. Bu parti, bir kişinin partisi değildir, bir kişinin hegemonyası söz konusu değildir. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda genel başkanın da seçileceğini anlatarak, adayların ön seçimle belirleneceğini, her ay düzenli olarak aidat ödeyenlerin ön seçimde oy kullanacağını açıkladı.

Kazanması muhtemel CHP belediye başkanlarına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "İki büyükşehir belediye başkanımız da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldılar, mitinglere katıldılar. Beraber çalışmalar yürüttük. Eğer olmasaydı biz kaybetseydik belki dediğinizin bir haklı gerekçesi olabilirdi. Ama onlar vardı zaten. Ben hiçbir zaman 'ben adayım' demedim. O masada da demedim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP listelerinden seçime giren bazı partilerin milletvekili sayılarına ilişkin soru üzerine, "Altı liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getiren şeyin demokrasi olduğunu söylemiştim. Ve yine pek çok yerde ifade ettim, eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay artık bir parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay, artık bir Türkiye olayıdır. Yüzde 1 bile olsa o toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır." dedi.