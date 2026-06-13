Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni adım: 3 il başkanı görevden alınabilir

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde yeni değişikliklere hazırlandığı iddia edildi.

tv100 yayınında konuşan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarında görev değişikliğine gideceğini öne sürdü.

“İl başkanları da değişebilir”

Fırat, CHP örgütlerinde kapsamlı değişikliklerin gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde de özellikle üç büyükşehir için bunu söyleyebilirim; Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıkları değişebilir. Büyük olasılıkla böyle bir süreç yaşanacaktır."

“Grup Başkanvekilleri de değişecek”

Fırat, TBMM'deki grup yönetiminde de değişiklik beklendiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni grup başkanvekilleri atayacağını savunan Fırat, daha önce görevden alınan grup başkanvekillerinin odalarını boşaltmadığını söyleyerek, "Çok yüksek olasılıkla grup başkanvekillerine ilişkin bir atama yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun tavrı son derece net; hiçbir biçimde kendi partililerini karşı karşıya getirmek istemiyor" dedi.