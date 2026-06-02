Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel’in grup toplantısına karşı TBMM'ye başvuracağı iddiası

CHP yargı kararıyla başlayan yönetim değişimi, TBMM çatısı altında yeni bir yetki ve meşruiyet krizine dönüştü.

"Mutlak butlan" kararı sonrasında genel başkanlık makamına yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim bugün yapılması planlanan CHP Grup Toplantısı üzerinden devam ediyor.

Kılıçdaroğlu "talebimiz yok" dedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün CHP Genel Merkezi’ne resmi bir yazı göndererek bugün CHP Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağını sordu.

Meclis Başkanlığı’ndan gelen bu kritik soruya yanıt, koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden geldi.

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Meclis’e gönderilen yanıtta, bugün için CHP olarak bir grup toplantısı yapma taleplerinin bulunmadığının resmi olarak bildirildiğini aktardı.

TBMM'ye başvuru yapılacak

Haberler.com'un aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e bugün saat 13:30'da Meclis’te Grup Toplantısı yaptırılmaması ve salonun açılmaması yönünde resmi talebini iletmek üzere TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunacağı öğrenildi.