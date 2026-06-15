Kılıçdaroğlu: Yürümek; yürekten gülerekten yürümek...

CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden, 2017 yılında gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşü"ne ait görüntülerden oluşan bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videolu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yürümek; yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını… bilerek yürümek... Yürümek; yürekten gülerekten yürümek..."

"Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür"

Paylaşılan videoda, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş sırasında gerçekleştirdiği konuşmalara ve döneme ait kortej görüntülerine yer verildi. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüş ve adalet yürüyüşüdür." dediği anlar yer aldı.

Videonun ilerleyen bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş sürecindeki bir röportajı da yer aldı.

Kılıçdaroğlu, torunlarına ve çocuklarına miras olarak bırakacağı vasiyetini şu sözlerle aktardı:

"Adaletten ayrılmayın, herkese hoşgörülü davranın. Adalet hepimiz için, hatta sizi sevmeyenler için de çok önemli bir kavram, çok önemli bir duygu. Bu duyguyu kendi yüreğimizde, manevi dünyamızda da yaşatmalıyız. Benim çocuklarıma miras olarak söyleyeceğim sözler bunlar. Kul hakkı yemesinler, adil davransınlar. Kendilerinden hoşlanmayan insanlara da saygı göstersinler."