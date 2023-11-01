Kılıçdaroğlu'dan gözaltı tepkisi: MİT raporunun gereğini yapacağına...

Gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçesiyle gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şardan'ın gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Anayasanın yok sayıldığı, yasaların uygulanmadığı, hukuk devleti çatısı altında özgür basının susturulmaya çalışıldığı ülkemde; gazetecilere yönelik baskı, sansür, gözaltı sopası ile Tolga Şardan gibi cesur gazetecileri yıldırma çabaları nafile... Bu dönemde mızrak çuvala sığmaz.” dedi.