Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu'na 'dava' telefonu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bu sabah yapılan duruşmasında tanıkları dinleyen mahkeme sürpriz biçimde duruşmayı saat 16.00’ya erteledi.

Önceden planlanan resmi görüşmeler için bu sabah Almanya’ya giden CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu gelişme üzerine İBB Başkanı İmamoğlu’nu telefonla arayarak davada yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Saraçhane çağrısı

İmamoğlu sosyal medya hesabından, “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.” yapmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabında, otomobil içindeki fotoğrafını paylaştı ve İmamoğlu’nu etiketleyerek, “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz.” ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü de Twitter hesabından yaptığı açıklamada “TİP İstanbul İl Örgütümüz halk iradesine sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için bugün 16.00'da Saraçhane'de olacak.” açıklaması yaptı.

İnce'den destek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medyada yaptığı açıklamayla İmamoğlu'na destek verdi.

İnce, "Yargının siyasi talimat ile hareket etmesini ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talebini kabul etmiyoruz. İstanbul'daki tüm Memleket Partilileri Saraçhane'ye gitmeye ve bu demokrasi mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum." dedi.

Davutoğlu da, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız.”

Çağrıdan sonra çok sayıda CHP'li ve vatandaşın da katılması beklenen açıklama için İBB'nin saraçhane Binası'nın önünde hazırlıklara başlandı.

İmamoğlu, Başkanlık binası önüne getirilen otobüs üzerinden vatandaşlara seslenecek. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İBB’ye ait özel güvenliklerin yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Belediyenin etrafı güvenlik güçlerince bariyerlerle çevrildi. (ANKA)