Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezasına çarptırıldı

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen yargılamada mahkeme hükmünü verdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Kılıçdaroğlu’nun 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Dava kapsamında Ankara’da savunma yapmıştı

Kılıçdaroğlu, iki yıl önce “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan Mersin’de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara’da savunma yapmıştı.

Savunmasında söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlığı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca alın teriyle kazandığını ve çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, “Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözetim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım.” ifadelerini kullanmıştı.