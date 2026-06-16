Kılıçdaroğlu'na destek veren eski vekil, tepkiler nedeniyle kürsüden indi

CHP eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek katıldığı programda kürsüde zor anlar yaşadı. Zeybek Havza Danışma Kurulu'ndaki konuşmasını bir süre sonra sonlandırarak kürsüden indi.

Kemal Zeybek konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği şu sözlerle açıklamıştı:



"Çok değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki ben kendi çalışma dönemimdeki genel başkanlarımdan, grup başkan vekillerimden, milletvekillerinden, partinin üst kademelerinden -özür diliyorum ama- sizden daha iyi tanıyan, bilen durumda yaşadım, o gün oralarda oldum. Tabii arkadaşlar haklı olarak soruyorlar; illaki bir taraftan olacak. Ben sizin gibi değilim arkadaşlar. Neden değilim? Ben ne Kılıçdaroğlu’nun adamıyım, ne Özgür Özel’in adamıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım! Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım."