“Kılıçdaroğlu’na DSP Genel Başkanlığı teklif edildi” iddiasına açıklama

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na partisinin genel başkanlığını teklif ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Aksakal, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

18 Aralık Perşembe günü TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Aksakal, son günlerde Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye de açıklık getirdi. Söz konusu görüşmede herhangi bir görev ya da genel başkanlık teklifinin gündeme gelmediğini vurgulayan Aksakal, kamuoyunda oluşan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

"Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı"

Aksakal, basın toplantısında, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine konuya dair konuştu.

Aksakal, Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber" diye konuştu.