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Kılıçdaroğlu'na ikinci kez saldırı girişimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da sözlü saldırının ardından bu kez Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi ziyaretinde saldırı girişiminde bulunuldu.

Haber Merkezi
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Adıyaman'da mezarlık ziyaretinde dua ettiği sırada bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi ziyaretinde saldırı girişimi oldu.

Türbe önünde bir grup "Burası Allah'ın yeri, buraya gelmeyin" diyerek olay çıkardı.

Yaşanan olayların ardından Kılıçdaroğlu ile Sırrı Süreyya Önder arasında yapılması planlanan görüşme iptal edildi.