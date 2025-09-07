  1. Ekonomim
Tv100 yayınına katılan Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, kurultay davasından çıkacak sonuca ve oluşacak zemine göre Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Demokratik Sol Parti’ye geçeceğinin konuşulduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler DSP’ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren iddia
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler DSP’ye mi geçiyor?

Yıldız, sürecin mevcut aşamasında toplu bir açıklama yapılmasının beklenmediğini ancak siyasi kulislerde yeni bir partinin kurulmasının konuşulduğunu, bu gerçekleşmediği takdirde ise Demokratik Sol Parti ile yola devam edilebileceği yönünde iddiaların gündemde olduğunu belirtti.

“Su an için bunun dillendirilmesi, bunun gündeme getirilmesi ‘Biz DSP’ye geçiyoruz’ diye toplu bir açıklama yapmaları düşünülen bir durum değil ama kulislerde konuşulan durum yeni bir partinin kurulması, eğer bunun gerçekleşmemesi gündeme gelirse de bununla birlikte DSP ile tekrardan siyasete devam edileceği yönünde konuşulan konular var.” ifadelerini kullanan Yıldız, CHP içinde de önemli bir değişim yaşanabileceğini ileri sürdü.

