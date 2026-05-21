Kılıçdaroğlu’na yakın üst düzey bir CHP’li EKONOMİ’ye konuştu: Bu süreci uzlaşmayla çözebiliriz

Maruf BUZCUGİL, Besti KARALAR - ANKARA

CHP'de daha önce üst düzey görev yapmış bir milletvekili EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada “Birbirimizin elini tutarak, birbirimizin gözünün içine bakarak uzlaşmayla süreci yönetmeliyiz. Sonuçta gelen eski genel başkan. CHP’yi birlik içinde tutarak secimi kazanırız. Ne zaman secim olursa olsun birlikte yürümeliyiz. Anketleri gör müyor m usunuz? Geçmiş hesaplaşmaları bir kenara bırakıp yeni durumla başa çıkmak zorundayız. Birbirimize sarılarak bunu başarabiliriz” diye konuştu.

“İktidar CHPyi dağıtıp baskın seçime gitmek istiyor”

Öte yandan butlan kararının ardından EKONOMİ’ye açıklama yapan bir başka üst düzey CHP’li ise bu aşamadan sonra partiye kayyım atanmasının partinin parçalanması anlamına geleceğini belirterek, buna izin verilmemesi için bir heyet oluşturduklarını söyledi.

Hem Özgür Özel’i hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir araya getirmek için çalışacaklarını kaydeden her iki tarafa da eşit mesafede olan yönetici, “CHP’nin dağılma görüntüsü vermemeliyiz. İktidara bu sevinci yaşatmayacağız, iktidar CHP’yi dağıtıp baskın seçim istiyor" değerlendirmesinde bulundu.