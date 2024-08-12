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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddialarına sert yanıt: Bıktım!

Hakkında, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddiaları ortaya atılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddialara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddialarına sert yanıt: Bıktım!
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki gösterdi.

Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.

"Bıktım gerçekten bıktım"

Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', onlar görev verirse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay bir olay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım gerçekten bıktım."

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