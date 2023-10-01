Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'daki terör saldırısına tepki: Terör bir insanlık suçudur

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye'm."

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı aradı

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Yerlikaya'yı telefonla aradı.

Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.