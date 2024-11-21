Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Tunç'a yanıt: Yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" sözlerine cevap verdi.

Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye

gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle,

dinle belki ibret alırsın... https://t.co/DKA8H9mKLP — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 21, 2024

"Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel"

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın.” dedi.