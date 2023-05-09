Kılıçdaroğlu'ndan 'Bay Kemal'in Tahtası-9' videosu: Yüksek hızlı haberleşme sistemleri kuracağız



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli kampanya videosunun dokuzuncusunu Twitter hesabında yayınladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, videosuna "Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk 'buçuklu' falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız. Dijital Altyapı'yı anlattım" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım! Dijital bir çağın içindeyiz. Dünya yapay zeka alanındaki büyük gelişmeleri, kuantum teknolojilerini, akıllı ilaçları, giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini konuşuyor. Peki geleceğin dünyasından geri kalmamak için öncelikli olarak neye ihtiyacımız var? Sağlam bir internet altyapısına ve ışık hızında bir internete. Haydi başlayalım

Dünya ile rekabet etmek istiyorsak, bir, Türkiye'nin her bir köşesine ışık hızında internet götürmeliyiz. İki, sık sık yaşanan bağlantı, kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Bunun için de sağlam bir internet altyapısına ihtiyacımız var. Gigabit internet olarak bilinen internet hızı neden tüm büyük şehirlerimizde olmasın. Olacak.

Büyük şehirlerimizde saniyede 1 gigabit, kentlerimizde saniyede en az 100 MB indirme hızına ulaşacağız.

Gençler, bu günün dünyasında en kıymetli şey zaman. Bu hızlara eriştiğimizde zamandan büyük tasarruf sağlayacaksınız. Saniyelerin bile uzun kaldığı bazı dijital işlemlerde dünyadan geri kalmayacaksınız. Ayrıca, online oyunlarda da 'lag' yemesek fena olmaz. Eminim aynı fikirdeyiz.

Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon KM'ye çıkaracağız. Dahası ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız.

Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye'deki bir doktor, Zürih'deki bir hastasını muayene hatta robotik teknolojiyle ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek.

Gençler, sanal dünyada sizin için ışık hızında otobanlar açacağız. Siz de dünyayla rekabet edeceksiniz. O zaman ne diyoruz; Haydi Türkiye! Oyumuzu verelim, düşük internet hızına, kopan bağlantılara elveda diyelim."