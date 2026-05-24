Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına: Mahkeme kararına uyun, aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacak

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından bina önünde gece yarısında tansiyon yükseldi.

CHP’li milletvekilleri gece boyunca genel merkez binası önünde nöbet tutarken, içeri giriş çıkışlar kapatıldı.

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup kapıların açılması için parti binası önüne yürüdü. Grupla, bina önünde bekleyenler arasında arbede yaşandı. Henüz beklenen tahliye tebligatı yapılmazken, genel merkez binası önünde hareketli dakikalar yaşandı.

Parti binası çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, çok sayıda polis aracı bölgeye sevk edildi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "uzlaşma olmadığını" belirterek, geri çekildiklerini söyledi. Özel'e yakın isimler ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özel, bugün saat 12:00'de CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya gelecekti ancak istinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik 'tahliye' talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve halk Genel Merkez binasına çağrıldı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Müslim Sarı, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve İzmir Milletvekili Mahir Polat gibi isimler binaya girmek isterken, Özel'e yakın vekiller buna izin vermedi.

Kılıçdaroğlu'ndan gerginliğe dair açıklama

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"Genel merkezin teslimini talep ederiz"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, “Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz” dedi.

Özgür Özel: Genel merkeze "silahlı ve bıçaklı” kişiler geldi

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine "Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı.

Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.

Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkezimizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."

Emniyet'e talimat verildi, CHP Genel Merkezi boşaltılacak

Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği şu açıklamada bulundu;

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Özel ve Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Kılıçdaroğlu'nun yeni Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda ikinci bir görüşme yaptığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.