Kılıçdaroğlu'ndan CHP’nin kuruluş yıl dönümü paylaşımı: Bir isme yer vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İsmet İnönü, eski başbakan Bülent Ecevit ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü yer alırken, butlan kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e ise yer verilmedi.