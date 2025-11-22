  1. Ekonomim
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı'ya üye göndermeme kararı alan CHP'yi eleştiren bir açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İmralı'ya giden komisyona katılmamasını "CHP sürecin içinde olmak zorundadır ve risk almalıdır. Milletimizin beklediği, CHP'nin sürece yön vermesidir." dedi.

 CHP'ye birçok konuda eleştiri getiren Kılıçdaroğlu , partinin İmralı kararına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: 

"CHP siyaset üstü bakararak elini taşın altına koymalıdır"


" CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen, İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin menfaatleri için sürecin içeresinde olmak zorundadır. Risk almalıdır, konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir.Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir."

 

