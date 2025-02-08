Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'ön seçim' eleştirisi: Ülke yangın yeri; niye acele ediyorsunuz?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almasını eleştirerek, "Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde. Ekonomi perişan durumda. Biz bunları bırakmışız, kim cumhurbaşkanı adayı olacak. Yeri, zamanı gelince aday belirlenir hepimiz gider ona destek veririz. Neden şimdi partiyi bölüyoruz?" dedi.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'te gazeteci Gökhan Kayış'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Niye acele ediyoruz ki"

Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almasını "Adayı kim seçecek? Meclis Grubu seçecek. Bu toplantı Meclis Grubu'nda yapıldı mı? Niye yapılmıyor? Önce sizin bu partinin grubunu toplamanız lazım. Neden bu grubu toplamıyorsunuz? Kuruluşundan beri Mustafa Kemal Atatürk bile parlamentoda eleştirilmiştir. Eleştiri çok değerlidir aslında. Buradaki sorun şu; diyelim iki aday belirlendi, ne diyecekler? Daha uzun süre var Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde. Ekonomi perişan durumda. Biz bunları bırakmışız, 'kim Cumhurbaşkanı adayı olacak.' Yeri, zamanı gelince aday belirlenir, hepimiz gider ona destek veririz. Neden şimdi partiyi bölüyoruz? Diyelim, yoklama yaptık. Adaylar çıktı, 'Ona oy verme, bana ver' diyecekler. Aday olunca ne yapacaksın? Hiçbiri belli değil. Önce projeyi, hedefi koyacaksınız. Parti koyacak bunu. Parti belirleyecek politikayı. Adaylar seçildiklerinde neyi, nasıl yapacaklarını önce kendi partililerine anlatacaklar. Partide bütün yöneticileri desteklerim ama elbette farklı düşünebiliriz. Potansiyel adaylara karşı durmazsınız. Ama bugünden bu tartışmaları yapmak doğru değildir. Ülke yangın yeri, perişan vaziyette. Parti aday belirlerse, yeri zamanı gelince destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Elbette destekleyeceğiz, parti bizim partimiz" sözleriyle eleştirdi.

Normalleşme çağrısının AK Parti'de çözülmeleri engellediğini savunan Kılıçdaroğlu, TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ayağa kalkılmasının CHP'yi ikiye böldüğünü savundu.

"Siyaset emekliliği kabul etmez"

Kılıçdaroğlu, "Emekli olacak mısınız" sorusuna, "Siyaset emekliliği kabul etmez. Ülkenin sorunları varken gözümü nasıl kapatabilirim? Çocuklar açken nasıl gözümü kapatabilirim?" yanıtını verdi.