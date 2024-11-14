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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çıldırdığını biliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Muhalefete, partimize ve belediye başkanlarımıza ettiğin bütün hakaretleri sana iade ediyorum. Belediyeleri, 5'li çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çıldırdığını biliyorum
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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile Beykoz Belediyesi hakkında başlatılan soruşturmalara dair açıklama yaptı.

X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstererek şunları söyledi:

"Belediyeleri, 5'li çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum"

"Çöp de, çamur da, çukur da senin zihniyetini yansıtıyor. Muhalefete, partimize ve belediye başkanlarımıza ettiğin bütün hakaretleri sana iade ediyorum. Belediyeleri, 5'li çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum. Neden olduğun ekonomik çöküntünün altında ezilen Halkımızın bir nebze de olsa kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayacak Belediye organizasyonlarını engellemeye çalışacağına; peşkeş çektiğin 418 milyar doların hesabını ver!

"CHP'li belediyelerimizin vatandaşın her kuruşuna sahip çıktıklarına inancımız tamdır"

Ayrım yapılmaksızın tüm belediyeler tabi ki incelemeye, denetimlere tabi tutulabilir. CHP'li belediyelerimizin vatandaşın her kuruşuna sahip çıktıklarına inancımız tamdır. Senin de tüm belediyelerine ve kurumlara inancın tam ise bağımsız bir Sayıştay tesis et, sonrasında belediyelerini ve kurumlarını incelet bakalım neler çıkacak! Emin ol ki bütün yolsuzlukların hesabının sorulmasını sağlayacağız. Yolsuzluk yapanların yanına kâr kalmayacak..."

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