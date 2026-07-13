Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Göktaş açıklaması: Gösterisinde katılmadığın bölümler var

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın, adliyede kendisini ziyaret eden mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi salın" dediği iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez tarafından yalanlansa da Göktaş ve avukatı Metin Aslan tarafından cezaevinde yapılan görüşmeyle teyit etmişti.

Göktaş, kendisiyle aslında görüşmek istemediğini dile getirerek, "Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın." dediğini ve Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin ardından başını sallayarak uzaklaştığını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, katıldığı tv100 yayınında söz konusu iddiaya ilişkin şunları dedi:

Olayı duyduğumda... Mesela, bu kişiye sahip çıkmamız gerektiğini düşündüm. Neden? Bu arkadaşımız bir sanatçı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz; bir sanatçı. Ve hakkında soruşturma açıldığı zaman da sırtında çantasıyla geliyor İstanbul'a. Ve siz buna ters kelepçe vurup mahkemeye çıkarıyorsunuz. Bu, bu bir sefer benim demokrasi anlayışıma, sanat anlayışıma, kültür anlayışıma ters. Benim buna sahip çıkmam lazım dedim ve gittim.

"TİP'liler beni protesto etti"

Orada protesto da edildim işçi partiler tarafından. Olabilir, ben çok protestolar gördüm. Bir siyasetçi bunları alır. Linçleri gördüm, protestoları gördüm vesaireyi falan... Ama ben, benimle aynı düşüncede olmasa bile onun hakkını ve hukukunu korumak zorundayım. Sadece benimle aynı düşüncede olanın hakkını, hukukunu korursam o zaman ben samimi bir insan değilim. Adamına göre tavır alan, adamına göre görüş beyan eden bir kişi olurum.

"Deniz Göktaş "CHP'yi salın" demedi"

Görüşmede CHP lafı geçmedi. Ama orada da kendisine sadece geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Moralinin yerinde olduğunu, moralini bozmaması gerektiğini, benden bir talebinin olup olmadığını sordum ve ayrıldım. Bu kadar. Kaldı ki öyle bir şey söylese dahi, söylese dahi, ben duysam dahi ben yine de hoşgörüyle karşılarım. Niye karşılamayayım? Kişi sanatçı.

"Gösterisinde katılmadığın bölümler var"

Orada katılmadığım bölümü var. Yani dini duyguların istismar edilmesini doğru bulmam. Hiçbir yerde de doğru bulmam. Kişilerin inançları mizah konusu yapılmamalı, inançları. Bu ayrı bir şeydir. İnanca saygı duyarsınız, kimliğe saygı duyarsınız; bunlar ayrı şeyler. Ama siyasetçiye her türlü eleştiri yapabilirsiniz. Dünyanın her tarafında komedyenlerin başkahramanları siyasetçilerdir zaten bakıldığı zaman. Onları eleştirirler, onlarla dalga geçerler, onlarla ilgili bir şeyler söylerler...