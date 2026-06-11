Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle: Özgür Özel'in Meclis'teki makam odasını talep etti

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, TBMM Başkanlığı'na dilekçe vererek Özgür Özel’in kullanımındaki makam odasının boşaltılmasını ve kendisine tahsis edilmesini istedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na ilettiği resmi dilekçede, Meclis çatısı altında bulunan ve halihazırda Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının boşaltılmasını ve kendisine tahsis edilmesini istedi.

Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na doğrudan bir başvuru daha yapan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği oylamanın da iptal edilmesini" istemişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu başvurulara henüz resmi bir yanıt verilmedi. Her iki dilekçeye bu hafta içerisinde dönüş yapılması bekleniyor.