Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

"Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bak Erdoğan, şaibeli bir seçimle Cumhurbaşkanı seçildiğini söylemiyorsun. Sorduklarıma cevap veremiyorsun, iki gündür lafı evirip çevirip bir şeyler geveliyorsun. Sen ne dersen de! Ben hırsıza hırsız derim. Bak, senin cümleni yazıyorum ve sana tekrar soruyorum: 'Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir!' Zenginleştin mi? Haram yedin mi? Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Bak Erdoğan, şaibeli bir seçimle Cumhurbaşkanı seçildiğini söylemiyorsun.

Sorduklarıma cevap veremiyorsun,

iki gündür lafı evirip çevirip bir şeyler geveliyorsun.

Sen ne dersen de!

Ben hırsıza hırsız derim.

Bak, senin cümleni yazıyorum ve sana tekrar soruyorum:

"Eğer bir gün… https://t.co/6D0pItYoyI — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 29, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Uluslararası MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz hafta CHP’nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye’nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Zehirli dili, kutuplaştırıcı söylemleri ve çirkin siyasi üslubuyla bu zatın, genel başkanlığı döneminde Türkiye’ye yatırım gelmesin, Türk ekonomisi düze çıkmasın diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi nasıl kötülediğini, nasıl yurt dışına şikâyet ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bugün de seçim ve kurultay kaybetmenin öfkesiyle sağa sola sataşması, Cumhur İttifakı’yla birlikte eski ittifak ortaklarına da edepsizce saldırması, hançer siyasetinin bunların genlerine işlediğinin apaçık ispatıdır." demişti.