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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerle ilgili paylaşımına "Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin. Devletin kurumlarını kendi intikam duygularına alet edecek kadar gözün dönmüş durumda. Bir kereliğine olsun, tarafsızlık yeminine sadık kal!" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin en borçlu belediyeler olduğuna ilişkin paylaşımına sosyal medya hesabı X'ten tepki gösterdi. 

"Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin.

Devletin kurumlarını kendi intikam duygularına alet edecek kadar gözün dönmüş durumda. Bir kereliğine olsun, tarafsızlık yeminine sadık kal!

AKP’li belediyelerin SGK prim borçlarını da tahsil et. Yerel seçimlerden hemen önce, sadece AKP’li belediyelere seçimleri kazanabilmeleri için gönderdiğin paralar, senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin en açık göstergesidir.

"Seni, kadim milletimizin vicdanına havale ediyorum"

Aşağıda yazdıklarım senin sözlerindir. Seni, kadim milletimizin vicdanına havale ediyorum:

“Bu belediyeler kimin belediyesi?
Bu halkın belediyesi değil mi?
Bu merkezi yönetimdeki anlayış,
çetelerle ve mafyalarla müşterek çalışan kafa.”

İşte senin kafan bu!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "SGK’ya en borçlu 10 belediyenin 7’sinin CHP’li olması, zirvede 10 milyar liralık borçla İzmir’in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP’ye, şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanları Bay Kemal’in cümleleriyle şunu söylemek isterim: “Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.” Kusura bakmayın; emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz" sözleriyle CHP'li belediyeleri eleştirmişti. 

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