Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Yukarıdaki manzaraya bir bak, sana tanıdık geliyor mu?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamadaki sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

"Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır elbet"

* "Darbe paranoyası yaparak milleti korkutmayı ve kutuplaştırmayı bırak! Senin ve zihniyetinin, zaten Atatürk’ü, Cumhuriyeti ve milletimizi sevmediğini biliyoruz. En ufak olayda darbe çığırtkanlığı yapmak, darbecilerin en büyük özelliğidir...

"Darbe yapılan ülkelerde, darbe rejimi inşa edilir, tek adam yönetimi devralır"

* Darbe yapılan ülkelerde, darbe rejimi inşa edilir, tek adam yönetimi devralır. Adalet yok edilir; gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler, siyasiler ve muhalifler darbecilerin zindanlarında tutsak olur. Liyakata göre değil, yalakalığa göre atama yapıldığı için ekonomi batar. Akrabalar, çocuklar ve damatlar yüksek görevlere getirilir, Karun kadar zengin edilir. Devlet kurumlarına güven azalır; halk korkuya sevk edilir. Tarım biter; memur, emekli ve emekçi perişan olur. Saraylar inşa edilir; uçaklar, yatlar ve katlar alınır, halk fakirlik içinde çırpınır.

"Yukarıdaki manzaraya bir bak, sana tanıdık geliyor mu?"

* Yukarıdaki manzaraya bir bak, sana tanıdık geliyor mu? Genç teğmenlerin Atatürk’e ve milletin değerlerine ettiği yeminden darbe çıkmaz! Aynı yemin, senin ettiğin metinde de var ama o değerler senin umurunda olmadığı için uymuyorsun. Sen 20 Temmuz’da sivil darbe yaptın. Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır elbet…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapmıştı.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz"

"Ordumuzun disiplinine ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için geçerlidir.

"Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir"

* Dün Savarona yatını ziyaret ettik. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını halen sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığına şahitlik ediyoruz.

* Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri üç beş oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp, iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediklerinin kıymeti yoktur."